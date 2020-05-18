Известный украинский доктор Евгений Комаровский регулярно делится с родителями интересной информацией

Так, в одном из его новых постов в Инстаграм рассказывается о том, как предотвратить попадание пищи в дыхательные пути ребенка, сообщает Politeka.net.

В США половина обращений к врачам, связанных с детьми до пяти лет, составляет задыхание во время еды. Именно поэтому такая проблема требует решения.

Часто опасная ситуация происходит из-за того, что ребенок во время еды отвлекается и вместо разжевывания и проглатывания, вдыхает пищу.

Первое правило безопасности: ребенок должен сидеть за столом пока не дожует. Еду можно давать маленькими порциями и при этом учить жевать.

Твердые фрукты и овощи нужно резать на маленькие кусочки, варить или тереть на терке. Сосиски нужно резать вдоль, а не кружочками.

Конфеты, леденцы и жвачки опасны тем, что долго находятся во рту и во время игры можно поперхнуться.

Семечки и орехи лучше вообще не давать малышу отдельно, в перетертом виде с другим блюдом, если нет аллергии.

Небезопасны также попкорн, который можно вдохнуть, ягоды с косточками - их нужно резать и вынимать кости.

Также стоит обращать внимание на изюм и рыбу с костями.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, чтобы дети от трех до четырех лет были здоровыми, они должны проводить у экранов не более часа в день, а физическая активность должна составлять хотя бы 180 минут.

Напомним, доктор Комаровский рассказал о коллективном иммунитете на примере кори. Так, по словам врача, когда 95% людей привиты от болезни, то остальные 5% - становятся не страшны.

Также и обстоят дела с сегодняшним китайским вирусом.

Напомним, доктор Комаровский раскрыл правду о вреде молочных продуктов

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