Російський співак Влад Топалов показав півторарічного сина
Як повідомляє Politeka.net, чоловік Регіни Тодоренко опублікував умилительное фото на своїй сторінці в Instagram.
Влад Топалов сфотографувався з маленьким сином під час відпочинку. На задньому плані можна помітити море, мальовничий захід і парасольки на пляжі.
Співак ніжно тримає на руках дитину і притискає його до себе. В цей час хлопчик заразливо сміється, видно, йому подобається проводити час з татом.
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"Все для нього і заради нього♥️", - підписав фотографію Влад Топалов.
Користувачі соціальних мереж оцінили сімейний знімок і залишили багато позитивних коментарів:
"Йому ще сестричка потрібна 😊 Постарайтеся з Регіною для нього 😊❤️"; "А як же інакше,все заради і для дітей👶👦"; "Правильно, так і має говорити справжній люблячий батько 👍❤️"; "Це саме миле що я бачила (ось це справжня любов батька до сина)"; "Який славненький сладунец😘😘😘"; "Такий гарненький 😄копія мамина".
Раніше Влад Топалов заступився за свою дружину на тлі гучного скандалу. Після необачних висловлювань про домашнє насильство, Регіну Тодоренко накрив шквал критики. В результаті телеведуча втратила кілька великих рекламних контрактів.
Топалов звернувся до хейтерам в Instagram, розповів про страждання дружини і закликав залишити їх у спокої.
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження.
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.