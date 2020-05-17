Російський співак Влад Топалов показав півторарічного сина

Як повідомляє Politeka.net, чоловік Регіни Тодоренко опублікував умилительное фото на своїй сторінці в Instagram.

Влад Топалов сфотографувався з маленьким сином під час відпочинку. На задньому плані можна помітити море, мальовничий захід і парасольки на пляжі.

Співак ніжно тримає на руках дитину і притискає його до себе. В цей час хлопчик заразливо сміється, видно, йому подобається проводити час з татом.

"Все для нього і заради нього♥️", - підписав фотографію Влад Топалов.

Користувачі соціальних мереж оцінили сімейний знімок і залишили багато позитивних коментарів:

"Йому ще сестричка потрібна 😊 Постарайтеся з Регіною для нього 😊❤️"; "А як же інакше,все заради і для дітей👶👦"; "Правильно, так і має говорити справжній люблячий батько 👍❤️"; "Це саме миле що я бачила (ось це справжня любов батька до сина)"; "Який славненький сладунец😘😘😘"; "Такий гарненький 😄копія мамина".

Раніше Влад Топалов заступився за свою дружину на тлі гучного скандалу. Після необачних висловлювань про домашнє насильство, Регіну Тодоренко накрив шквал критики. В результаті телеведуча втратила кілька великих рекламних контрактів.

Топалов звернувся до хейтерам в Instagram, розповів про страждання дружини і закликав залишити їх у спокої.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.