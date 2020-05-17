Российский певец Влад Топалов показал полуторагодовалого сына

Как сообщает Politeka.net, муж Регины Тодоренко опубликовал умилительное фото на своей странице в Instagram.

Влад Топалов сфотографировался с маленьким сыном во время отдыха. На заднем плане можно заметить море, живописный закат и зонтики на пляже.

Певец нежно держит на руках ребенка и прижимает его к себе. В это время мальчик заразительно смеется, видно, ему нравится проводить время с папой.

"Всё для него и ради него♥️", - подписал фотографию Влад Топалов.

Пользователи социальных сетей оценили семейный снимок и оставили множество положительных комментариев:

"Ему ещё сестрёнка нужна 😊 Постарайтесь с Региной для него 😊❤️"; "А как же иначе,все ради и для детей👶👦"; "Правильно, так и должен говорить настоящий любящий родитель 👍❤️"; "Это самое милое что я видела (вот это настоящая любовь папы к сыну)"; "Какой славненький сладунец😘😘😘"; "Такой хорошенький 😄копия мамина".

Ранее Влад Топалов вступился за свою жену на фоне громкого скандала. После опрометчивых высказываний о домашнем насилии, Регину Тодоренко захлестнул шквал критики. В результате телеведущая потеряла несколько крупных рекламных контрактов.

Топалов обратился к хейтерам в Инстаграм, рассказал о страданиях супруги и призвал оставить их в покое.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.