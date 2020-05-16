Популярна виконавиця Ані Лорак порадувала шанувальників і похвалилася ідеальною фігурою в чорній міні-сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка позує з книгою в руках, розповідаючи про улюблених книгах. Серед них - Пег Доусон, Річард Гуар з книгою «Ваша дитина може все»; Тит Нат Хан і його книга «Світ в кожному кроці. Шлях свідомості в повсякденному житті»; Кемерон Діас, Сандра Барк з книгою «Книга про тілі»; книга Брендона Берчарда «Маніфест мотивацій. Дев'ять декларацій про право на особисту силу», а також Деніел Гоулман з його «HBR Guide. Емоційний інтелект».
Уточнимо, що знімок, який показує фігуристі вигини Лорак, став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Яка ж ви гарна», «фігура сексі», «Красуня», «красуня», «Відмінна фігура, Кароліна!», «красуня неймовірна», «найкраща❤️👏😍», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, знаменита артиска Ані Лорак розбурхала архівних роликом, зробленим ще багато років тому.
Так, в цей раз в соціальній мережі Instagram співачка представила невеликий відеоролик, знятий ще кілька років тому спеціально до Дня Перемоги 9-го травня. Співачка вирішила привітати шанувальників зі святом і здивувати давными кадрами, що показують, як виглядала артистка до пластики.
Звзеда постала в білому платті і з ще довгим волоссям. Під час виступу Лорак емоційно заспівала відому пісню і отримала безліч слів в свою адресу.
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