Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников и похвасталась идеальной фигурой в черном мини-платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица позирует с книгой в руках, рассказывая о любимых книгах. Среди них - Пэг Доусон, Ричард Гуар с книгой «Ваш ребенок может все»; Тит Нат Хан и его книга «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни»; Кэмерон Диас, Сандра Барк с книгой «Книга о теле»; книга Брендона Берчарда «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу», а также Дениэл Гоулман с его «HBR Guide. Эмоциональный интеллект».
Уточним, что снимок, который показывает фигуристые изгибы Лорак, стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Какая же вы красивая», «фигура секси», «Красавица», «красотка», «Отличная фигура, Каролина!», «красавица невероятная», «Самая лучшая❤️👏😍», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая артиска Ани Лорак взбудоражила архивным роликом, сделанным еще много лет назад.
Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм певица представила небольшой видеоролик, отснятый еще несколько лет тому назад специально ко Дню Победы 9-го мая. Певица решила поздравить поклонников с праздником и удивить давными кадрами, показывающие, как выглядела артистка до пластики.
Звзеда предстала в белом платье и с еще длинными волосами. Во время выступления Лорак эмоционально спела знаменитую песню и получила множество слов в свой адрес.
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева
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