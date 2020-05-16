Популярная исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников и похвасталась идеальной фигурой в черном мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует с книгой в руках, рассказывая о любимых книгах. Среди них - Пэг Доусон, Ричард Гуар с книгой «Ваш ребенок может все»; Тит Нат Хан и его книга «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни»; Кэмерон Диас, Сандра Барк с книгой «Книга о теле»; книга Брендона Берчарда «Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу», а также Дениэл Гоулман с его «HBR Guide. Эмоциональный интеллект».

Уточним, что снимок, который показывает фигуристые изгибы Лорак, стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая же вы красивая», «фигура секси», «Красавица», «красотка», «Отличная фигура, Каролина!», «красавица невероятная», «Самая лучшая❤️👏😍», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая артиска Ани Лорак взбудоражила архивным роликом, сделанным еще много лет назад.

Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм певица представила небольшой видеоролик, отснятый еще несколько лет тому назад специально ко Дню Победы 9-го мая. Певица решила поздравить поклонников с праздником и удивить давными кадрами, показывающие, как выглядела артистка до пластики.

Звзеда предстала в белом платье и с еще длинными волосами. Во время выступления Лорак эмоционально спела знаменитую песню и получила множество слов в свой адрес.

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