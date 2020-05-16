Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула бездоганною фігурою в спортзалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.

«Спорт. А руки жирні були всгеда», - підкреслила вона.

Уточнимо, що знімок є архівним. Тим не менше, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.

На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.

21-річна донька знаменитості явно насолоджується своїм новим іміджем з рожевими волоссям. Вона підписала знімок англійською: «Pinky», що в перекладі означає прислівник «рожево».

Свій образ красуня доповнила білими носочками з написом, яку складно розібрати.

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