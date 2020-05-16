50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, розбурхав домашнім відео без одягу

В цей раз артист з'явився в несподіваному комічно вигляді на новому відеоролику, представленому в соціальній мережі Instagram на його сторінці. Танцюрист вирішив показати всього себе без одягу, потанцювавши перед камерою вдома, передає Politeka.net.

Так, цього разу Тарзан похвалився роликом, при цьому він позував в одному лише білизну. Для свого віку тіло артиста дуже накочене і струнке, тому шанувальники прийшли в захват від такого відео.

«...просто хотів нагадати,що буквально зараз,в 18.00 вмикайте канал Росія 😃», - написав під новим постом артист.

Ось що відповіли фанати: «Приберіть дітей від екрана», «В його віці, він відмінно виглядає👍», «Залипла🔥», «Молодець Сергій!!!👏👏👏 так тримати!))», «Красиво нагадав!! Тепер точно не забуду», «теж дивилася 3 рази... ❤️👍👍», «Жах!!!», «На Вас можна дивитися нескінченно!👏👏👏❤️❤️❤️», «Все нормальок...,але постіль у 18 можна застелити раз вже викладаєте видосик....🙄», «Жах ,страшний який», «Ніфіга цицьки які вже Королева заздрить😂».

До цього артист з'явився в досить незвичному вигляді – в яскраво-синіх плавках і в дамській капелюсі з широкими полями, судячи з усього, його дружини Наталі Корольової. Причому зірку видно розмито, а сам він стоїть досить далеко в домашній обстановці біля шафи.

Жартівливий кадр викликав бурхливу реакцію в мережі:

«No name....😁з альбому "Настрій"», «вся справа в капелюсі😉», «Потрібна персональна тренування 💪🏼», «Боже боже», «Хочу таку капелюх😂👍», «Мері Поппінс, до побачення! 😁😁😁😁», «вся справа в капелюсі 😉🔥», «Прекрасний ... Естетично приємно оку 😄 Люди, будемо добрішими! Красиве тіло завжди добре! Зараз на Вас знову налетять хейтеры😁», «Прекрасний», «Про а скільки коштує персональна тренування?», «Вау, яка капелюх🔥».

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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