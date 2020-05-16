Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала чоловіка і розповіла про проблеми після пологів

На фото Віра і Роман (так звуть чоловіка), стояли в білих футболках. Красуня посміхалася на камеру і закрила одне око, а рукою взялася за щетину чоловіка, роблячи йому смішне обличчя. Фотографія вийшла дуже цікавою і душевною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчимося бути в дзені, навіть якщо не спимо вже кілька ночей поспіль;) Ось такі вони малюки - наші вихователі;)))", - написала Віра.

Фанати, включаючи дружину Кошового Ксенію, встигли поставити майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Обожнюю Вас, світлячки мої дорогі", Безсонні ночі закінчаться. Мою 1,2 і я буває сама вночі прокидаюся а він спить. З початку якщо я за ніч ні разу не прокидалася було відчуття що ніч пройшла даром", "Мої красиві!!! Дуже гарні,світлі та щасливі".

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Одна з зірок "Квартал 95", актриса і гуморист Лера Товстолес опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео "бійки", в якій брали участь всі актриси проекту. Дісталося навіть недавно народившій Вірі Кекелии, а також її колегам Березні Адамчук, Еліні Мбані, Олександра Машлятиной і іншим.

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