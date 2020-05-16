Відома українська актриса Ольга Сумська показала архівні фото

Красуня в цей раз була блискучою блузці. Ольга дивилася в камеру і взялася за голову руками. Фотографія була зроблена дуже давно, так як співачка на ній дуже молода. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На інших двох знімках Сумська показує своє обличчя в різних образах. Фотографії виглядають цікавими і ностальгічними.

"Саме такі брови сьогодні в тренді. А коли-то всі режисери на кіностудії Довженка хотіли мені їх висмикати, бо це, кажуть, дуже по-українськи. Коли приходила на кінопроби, гримери мені їх замальовували або пропонували відразу прибрати, я пручалася і викликав негатив. На фото в історичному одязі я на фотопробах на роль у фільмі "Напередодні" Миколи Мащенка, мені 17 років", - написала Сумська.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Оля, ви красуня", "Клас", "По цьому фото зрозуміло, що ваша молодша дочка схожа на вас не менше, ніж на Віталія", "Ви стали ще молодше і зовсім не змінилися, ну хіба що стали ще прекрасніше", "Та ви зараз молодше і прекрасніше".

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цього разу актриса вразила щасливим і квітучим виглядом разом з вже дорослими доньками. Ольга постала в стильному вбранні, також, як і її красуні-дочки.

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