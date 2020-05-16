38-річна американська співачка Брітні Спірс нарешті змогла зустрітися зі своїм 26-річним коханим Семом Асгарі

Артистка переживала вимушену розлуку з красенем дуже важко, про що не раз писала в соцмережі, й ось, судячи з нових знімків в Instagram, пара нарешті разом, передає Politeka.net.

Поп-діва опублікувала фотографії, на яких разом з Семом плаває на прозорих матрацах в басейні свого особняка в місті Таузанд-Окс у Каліфорнії.

«Який прекрасний день!», – підписала публікацію зірка.

На кадрах відразу ж привертає увагу підкачана фігура зірки, на якій і сліду не залишилося від зайвих кілограмів. Це – результату багатогодинних тренувань у спортзалі, а також занять йогою, які допомогли Брітні повернути душевну рівновагу після численних невдач в особистому житті.

Не менш гарна фігура й у бойфренда Спірс. З Семом співачка познайомилася на зйомках свого кліпу три роки тому. Він став не тільки її партнером по тренуванням, але і тренером. Чоловік змінив Брітні і повернув їй смак до життя.

Подейкують, що вона мріє створити з ним сім'ю, і заручини пари вже нібито відбулися. Проте закохані ці чутки не коментують, тримаючи все в найсуворішій таємниці.

Однак, судячи з фото і відео, які співачка публікує в мережі, її мрії про сім'ю можуть стати реальністю, оскільки видно, що між парою зворушливі й ніжні стосунки.

Раніше ми писали про те, що Спірс показала в мережі свої принади в тонкому купальнику. Артистка в білих кросівках і бікіні фіолетового кольору зняла голосове відео, де гуляє по своїй ділянці в заміському будинку, а також займається спортом під музику.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс підкорила серця фанів новим талантом.

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