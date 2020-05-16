Знаменита артиска Ані Лорак похвалилася виглядом під час запису на своєму останньому концерті

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала открывок зі свого знаменитого шоу "Діва", в якому вражала шанувальників різними образами. Співачка вирішила нагадати про концертних днях, за якими так сильно нудьгує на карантині, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачці довелося скасувати частину виступів і проектів з-за епідемії вірусу. Жінка змушена сидіти вдома в ізоляції. Це час співачка проводить з єдиною дочкою, але дуже сумує без концертів. У прямому ефірі раніше Лорак навіть поскаржилася, що їй вкрай важко виносити розлуку з фанатами.

«Сопрано Весь «Олимпийский» співає в унісон. Наша дуетна пісня з @mmott23 звучить сольно. Найкраще шоу, визнана усіма 🏆 нагородами в області музики. ✌🏻 Це величезний труд всієї нашої великої Команди. ❤️ З любов'ю для вас!», - написала Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Перший Номер Російської Естради і її Кращий Голос !!!!!!! ️ Сонечка буде продовженням !❤️😍 Хоча це нелегкий Шлях......🔥🔥🔥», «Дуже подобається цей номер🌷👍🔥ви велика молодець👍👍», «Каролінка яка ти класна, гарна, сумую за тобою... Шкода що все так.....», «Пісня вогонь, обожнюю! 👍👍👍👏👏👏», «Обов'язково будемо дивитися,неймовірне шоу, дуже любимо, ви неймовірна, дякую за вашу творчість❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹».

Також на своїй сторінці Лорак показала удивителньо струнку фігуру, акцентувавши увагу на тонкій талії в чорній сукні довжиною нижче колін. Доповнила наряд артистка акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці. Однак, увагу фоловерів привертають саме прикраси зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями.

«Дивимося вперед! У кожному дні є свої фарби! Посміхайтеся! Цілуйте улюблених!», - пише Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Кароліна, ти сама чари 😍❤», «Неповторна 😍 Доброго вам дня, дорогі! Як ваш настрій? ❤️», «З Добрим Ранком, Ані! Гарного вам дня!», «Доброго ранку!😍❤️», «Доброго ранку!Яка ж красива!А фігура просто бездоганна!», «Тобі корсет перетягнули – як ти дихаєш?», «Спасибі за побажання❤️, це взаємно 💋. Гарного настрою , дуже красива😻».

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