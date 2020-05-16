Знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась видом во время записи на своем последнем концерте

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала открывок со своего знаменитого шоу "Дива", в котором поражала поклонников самыми разными образами. Певица решила напомнить о концертных деньках, по которым так сильно скучает на карантине, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певице пришлось отменить часть выступлений и проектов из-за эпидемии вируса. Женщина вынуждена сидеть дома в изоляции. Это время певица проводит с единственной дочерью, но очень скучает без концертов. В прямом эфире ранее Лорак даже пожаловалась, что ей крайне тяжело выносить разлуку с фанатами.

«Сопрано Весь «Олимпийский» поёт в унисон. Наша дуэтная песня с @mmott23 звучит сольно. Лучшее шоу, признанное всеми 🏆 наградами в области музыки. ✌🏻 Это огромный труд всей нашей большой Команды. ❤️ С любовью для вас!», - написала Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Номер Первый Российской Эстрады и её Лучший Голос !!!!!!! ️ Сонечка будет продолжением !❤️😍 Хотя это нелегкий Путь, не показывай ребенку......🔥🔥🔥», «Очень нравится этот номер🌷👍🔥вы большая молодец👍👍», «Каролінка яка ти класна, гарна, сумую за тобою... Шкода що все так.....», «Песня огонь, обожаю! 👍👍👍👏👏👏», «Обязательно будем смотреть,невероятное шоу, очень любим, вы невероятная, спасибо за ваше творчество❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹».

Также на своей странице Лорак показала удивителньо стройную фигуру, акцентировав внимание на тонкой талии в черном платье длинной ниже колен. Дополнила наряд артистка аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы. Однако, внимание фолловеров привлекают именно украшения звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями.

«Смотрим вперёд! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!», - пишет Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Каролина, ты само волшебство 😍❤», «Неповторимая 😍 Хорошего вам дня, дорогая! Как ваше настроение? ❤️», «С Добрым Утром, Ани! Хорошего вам дня!», «Доброе утро!😍❤️», «Доброе утро!Какая же красивая!А фигура просто безупречная!», «Тебе корсет перетянули – как ты дышишь?», «Спасибо за пожелания❤️, это взаимно 💋. Хорошего настроения , очень красивая😻».

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