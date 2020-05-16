Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла про фінал проекту

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що финалисткаи проекту стали три двеушки, серед яких, звичайно ж, виявилася найскандальніша улюблениця Михайлюка - Дана. Дівчина вирішила висловитися про фінал і подякувала фанатів за підтримку, не обійшлося і без інформації про останніх випусках шоу, пише Politeka.

Так, під стильним фото в модному образі дівчина звернулася до фанатів, спеціально перед фіналом проекту:

Дякую за такі теплі і мудрі слова! Я рада, що моя аудиторія саме така ❤️З високими інтелектуальними здібностями, з вмінням влучно висловлювати свою думку, нестандартно мислити і бачити більше і глибше. ⠀

Ви - люди, які не мають стадного інстинкту, не йдуть за натовпом. Ви - особливі. Ви - в меншості. І це прекрасно :) ⠀⠀

Читаю ваші наповнені змістом повідомлення, ваш аналіз усього, що відбувається, і мене охоплює гордість за ваш гострий розум (сьогодні я навіть відкрила для себе новий термін «сиблинги», яка використовується і в психології, завдяки одному з повідомлень) ⠀

Не бажайте мені перемоги :) Це не конкурс. Не змагання. Прийнамни для мене це не було так. Я з самого початку, як і мої батьки, хотіла собі, щоб просто все склалося саме так, як для мене буде краще ... ❤️ ⠀І з вашими такими приємними побажаннями все обов'язково так і буде:)», - написала Дана.

Раніше також повідомлялося, що під час шоу молодий чоловік Макс Михайлюк встиг навіть порушити правила проекту і в таємниці від дівчат зустрівся з їх мамами. Дізнавшись, що Дана обожнює робити фото, він влаштував з нею незвичайну фотосесію.

Як з'ясувалося, дівчата навіть є традиція - робити фото з країн, де вона буває вперше. Макс не зміг відмовити своїй фаворитці і погодився на зйомку. Дана на своїй сторінці представила цілий фотозвіт, ніж чимало розбурхала користувачів Instagram.

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