Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала о финале проекта

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что финалисткаи проекта стали три двеушки, среди которых, конечно же, оказалась самая скандальная любимица Михайлюка- Дана. Девушка решила высказаться о финале и поблагодарила фанатов за поддержку, не обошлось и без информации о последних выпусках шоу, пишет Politeka.

Так, под стильным фото в модном образе девушка обратилась к фанатам, специально перед финалом проекта:

Спасибо за такие теплые и мудрые слова! Я рада, что моя аудитория именно такая ❤️С высокими интеллектуальными способностями, с умением метко выражать свое мнение, мыслить нестандартно и видеть больше и глубже. ⠀

Вы - люди, которые не имеют стадного инстинкта, не следуйте за толпой. Вы - особенные. Вы - в меньшинстве. И это прекрасно :) ⠀⠀

Читаю ваши наполнены содержанием сообщения, ваш анализ всего, что происходит, и меня охватывает гордость за ваш острый ум (сегодня я даже открыла для себя новый термин «сиблинги», употребляемое и в психологии, благодаря одному из сообщений) ⠀

Не желайте мне победы :) Это не конкурс. Не соревнование. По крайней мере для меня это не было так. Я с самого начала, как и мои родители, хотела себе, чтобы просто все сложилось именно так, как для меня будет лучше ... ❤️ ⠀И с вашими такими приятными пожеланиями все обязательно так и будет:)», - написала Дана.

Ранее также сообщалось, что во время шоу молодой человек Макс Михайлюк успел даже нарушить правила проекта и в тайне от девушек встретился с их мамами. Узнав, что Дана обожает делать фото, он устроил с ней необычную фотосессию.

Как выяснилось, девушки даже есть традиция - делать фото из стран, где она бывает впервые. Макс не смог отказать своей фаворитке и согласился на съемку. Дана на своей странице представила целый фотоотчет, чем немало взбудоражила пользователей Инстаграм.

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