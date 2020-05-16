Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала фотосесію на природі в українському традиційному вбранні

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як проводить час на природі і спеціально знялася на тлі неймовірного пейзажу в традиційному платті-вишиванці. Образ Вікі захопив шанувальників. Останнім часом Смеюха радує фанатів своїми щирими і домашніми постами, перебуваючи на відпочинку в селі у бабусі, повідомляє Politeka.

Так, з'явившись в природному вигляді перед шанувальниками в яскравому гарячому, дівчина захопила досить яскравим виглядом. На думку фанатів, Віке йде така щирість. Своє звернення дівчина також записала українською мовою:

«Україно, ти моя душа!❤️. . Які слова спадають вам на думку, коли ви промовляєте слово Україна? 😊(рідна, найдорожча, квітуча, привітна, хлібосольна)», - написала зірка.

Ось що відповіли фанати:

«українська Красуня 🔥», «Шикарна🙏🙏🙏💋», «Просто Дівчина Весна 🔥», «10 фотка так прям паночка 😊», «Які класні види🤗», «Клас👍👏🌹», «Яка гарна, справжня 😍😍😍😍 😍 Вау 👏❤️», «Дуже красива, стильна, гламурна, модна, обврожительная, харизматична, мила, жіночна!💕», «На виданні 😅🔥», «Божечки, як Ви прекрасні 🙈💙».

Як відомо, Віка багато тижнів перебуває на карантині і нещодавно вирушила в село до бабусі, звідки навіть вразила відеозаписами з задушевним виконанням пісень і кадрами, зробленими разом з курами, качками і навіть коровами. Домашні кадри були дуже добре сприйняті публікою, тому раніше артистка також вирішила порадувати аудиторію і необычнм промо-роликом, щоб разбивить свій профіль:

«Корови - коровами 🐮 , але я сумую за зйомками🤩 Цей фрагмент не увійшов до кліп, але залишився в моєму телефоні😃🎞📞☑️. Кожен раз, для мене зйомки 🎥🎬 як маленьке життя 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, після якої залишаються самі різні спогади 🥰🎶🎵🎼. Трохи почекаємо і скоро настане світла смуга, після якої затанцуем всім світом🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха під роликом.

Шанувальники тут же відповіли:

«Пісня вогонь 🔥🔥🔥це любов, Роман, вищі пісні👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - сучасна емансипе...Дуже круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Все повернеться на круги своя. Це ж не на вічно, Віка, не чуді».

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