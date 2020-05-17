Культова українська актриса Ольга Сумська показала свою сім'ю у повному складі

Архівні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram на честь дня сім'ї, який святкували 15 травня, передає Politeka.net. Сумська поділилася серією знімків, на яких вона була зображена зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком і доньками Антоніною і Лізою. Як відомо, Антоніна Паперна – це донька Сумської від першого шлюбу.

«З днем СІМ'Ї! Зараз найбільше хочеться зібратися разом великою родиною! Бажаю вам, друзі, цінувати хороші стосунки, не сваритися по дрібницях і підтримувати один одного! Це важливо в такий нелегкий час!

«Сім'я це головне в житті», «Борисюки і Сумська, Паперна, Ви приклад сімейного щастя .Всі разом не надовго, але разом», «У вас дуже гарні рідні», «Яка чудова сімейна фотосесія! Любові та взаєморозуміння! Відкритості й доброти!», «Це просто кайф», «Ах, як на вас дивитися приємно!», «Гарні батьки, красиві діти», «Ольга, ваші дівчата чарівні, як і ви))) є з кого брати приклад!), А молодша на чоловіка так схожа!», - пишуть користувачі мережі.

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