21-річна модель Леоніла Гузь, "Міс Україна-2018", виклала нове фото і поскаржилася, що на ній лиця немає - виявилося, не тільки цього

Як передає Politeka.net, красуня поділилася гарячим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Злегка розпатлана і з мінімумом косметики, Леоніла позувала в машині.

Модель натягнула светр зеленого кольору, а щоб ще більше привернути увагу армії шанувальників, красуня "забула" про ліфчик - зробивши фото ще ефектніше. Крізь тоненьку тканину светра "пробиваються" всі її чаруючі горбки - неможливо відірвати очей.

"Вечір, п'ятниця, а на мені немає обличчя 🎶😂", - поскаржилася Гузь в підписі.

За годину більше двох тисяч людей оцінили пост моделі, кинувшись її переконувати в зворотньому, мовляв, і з обличчям все в порядку, і взагалі - красуня, - ну, а головне, навіть, власне, і не обличчя.

"Як-то на обличчя особливо і не падає погляд 😂"

"Зайка красива❤️😍"

"Красиве дуже виразне обличчя 😘 ну а сі*ки рулять 🔥😜"

"Не тільки обличчя😄"

"Що ж ти робиш зі мною?!🤷‍♂️"

"За те груди 😊💜"

"Зелений вам до лиця"

Раніше ми повідомляли, Леоніла зачарувала стрункою фігурою в червоному купальнику на зухвалому фото. Модель повернулася до об'єктиву боком, вчепившись рукою за край купальника, який трохи підняла, оголюючи ще більше чудові стегна. Помітно, як дівчина напружила м'язи. Іншою рукою Леоніла доторкнулася до розпущеного волосся. При цьому красуня пустотливо відкрила рот.

"на Артура Пирожкова тут схожа))"; "Шалено красива!❤️"; "😍завжди красиво завжди ідеально"; "Лайк виключно за ямочку на стегні", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь посвітила красою в напівпрозорому платті