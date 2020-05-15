Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, як і інші жінки, має свої інтимні б'юті-секрети
Про це в інтерв'ю журналістам розповіла експерт з королівського етикету Міка Мейер, пише таблоїд The Sun.
Кейт Міддлтон, безсумнівно, є іконою стилю, тому вона змушена до дрібниць продумувати свої образи.
І у герцогині Кембриджської є свій особистий лайфхак. Так, Кейт Міддлтон воліє носити корсет без бретелей. Така річ чудово підкреслює фігуру, робить силует бездоганним, а також виконує головну «підтримуючу» функцію. Ну і з безлічі відтінків можна легко підібрати колір під потрібний наряд.
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Такий б'юті-секрет герцогині розкрила експерт з королівського етикету Міка Мейер.
"Ви коли-небудь замислювалися, чому ви ніколи не бачите бюстгальтери з бретелями?!", - звернулася вона до своїх підписників.
За її словами, нижня білизна та бюстгальтери також вважаються приватним інтимним одягом, тому члени королівської родини не мають права його демонструвати.
"... Є кілька варіантів, щоб приховати бретельки бюстгальтера, один з яких – це бюстгальтер, який фактично вшивається у виріб. Другий варіант – форма одягу без бретелей, яка являє собою одну деталь, яка або замикається внизу, або має прикріплені ніжки. Ви можете купити їх практично в будь-якому відтінку шкіри, щоб вони виглядали прозорими і не просвічували крізь одяг", - вивела вона Кейт Міддлтон на чисту воду.
Раніше ми розповідали, що Єлизавета II більше не хоче правнуків. Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків.
У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджської заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.
Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четвертому дитину.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".