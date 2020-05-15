Чергове нещастя обрушилося на сестру покійної Жанни Фріске Наталю

Про це пише Politeka.net.

Відверте визнання Наталія Фріске зробила в соціальних мережах.

Незважаючи на карантин, дороги в російській столиці переповнені автомобілями, через що різко збільшилася кількість аварій.

В одну з них потрапила сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталія.

Під час їзди на транспортному засобі Наталю Фріске "підрізав" водій КАМАЗу. Сестра покійної співачки не змогла відреагувати на маневр транспортного засобу, тому в'їхала у вантажівку на великій швидкості.

Результатом аварії став не тільки побитий автомобіль, але травма руки у Наталії Фріске. Доктор наклав екс-учасниці "Блискучих" фіксуючу пов'язку, тому найближчим часом знову за кермо співачці не сісти.

Крім цього, Наталія Фріске поскаржилася, що через пов'язки вона зіткнулася з новими "проблемами".

«Мити голову важкувато!» — зізналася сестра покійної Жанни Фріске.

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске зважилася на карантин підкоригувати свою зовнішність. Зірка зробила з собою те, про що, як вона сама зізналася, що давно мріяла.

Мова про красиві і пухкі губи. Наталя звернулася в клініку, де їй провели косметологічну процедуру. Красуня поспішила похвалитися результатом. Багато хто в коментарях відзначили, що їй дуже йдуть "нові" губи. Примітно, деякі подумали, що вона підправила собі не тільки цю частину обличчя.

"Клас! Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!"; "І носик підправили! Супер!"; "Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще"; "Наталочко як ви схожі із Жанночкою"; "Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау!", - пишуть фанати в коментарях під знімком.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".