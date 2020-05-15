Відома українська співачка Ірина Білик опублікувала рідкісне фото зі старшим сином

Зірка порадувала шанувальників сімейним фото, де також присутній старший син, Гліб Оверчук, пише Politeka.net.

У цьому році хлопцеві виповниться 21 рік. Відомо, що Гліб з'явився на світ від моделі Андрія Оверчука, з яким Ірина співмешкала з 1998 по 2002 рік. Син зірки навчається у Києві та займається монтажем відео, крім того, він захоплюється музикою і грає зі своєю групою.

Також на фото можна помітити молодшого сина Білик, Табриза Ахмадова. Дитині вже четвертий рік. Малюк з'явився на світ від російського продюсера Аслана Ахмадова, з яким артистка перебуває у шлюбі.

Повертаючись до фото, Ірина Білик з'явилася в яскравій шапочці та прикрила очі великими окулярами. А поруч була, ймовірно, невістка співачки.

Сім'я позувала на березі моря, посміхаючись.

"З днем сім'ї вас, мої дорогі!", - написала Ірина.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"ДЯКУЮ! ВЗАЄМНО💟💟", "Які всі красиві", "Швидше б Аслан прилетів!!!фото супер!!", "❤️👏І вас, Іринка!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉", "Щастя Вам!!! 🤗🤗🤗", "І вашу родину зі святом. 💋", "Який гарний малюк❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Ірина Білик вдалася до сурогатного материнства, так як медики заборонили їй народжувати.

Так, щоб на світ з'явився Табриз, їй довелося викласти кругленьку суму.

Білик порадила парам, які не можуть завести дитину, звертатися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, Ірина Білик позувала в брюках, піджаку і сорочці. Образ зірки доповнено стильними туфельками, а волосся було зачесаним назад. Фотографія вийшла свіжою і незвичайною.

"А які зміни відбулися у вас в період карантину?", - поцікавилася співачка.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.