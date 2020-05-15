Зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова показала, як готується до літа в умовах карантину

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію російська актриса зробила у своєму мікроблозі Instagram.

Зокрема, Світлана Ходченкова показала своїм підписникам, як вона займається спортом перед початком знімального сезону.

"Дуже скоро мені все-таки доведеться зняти піжаму, замінити її на щось більш цікаве і зустріти літо. Тому я продовжую підготовку до знімального сезону не виходячи з дому. Що для цього потрібно: правильне харчування і спорт, а точніше, біг. Кардіо роблю з ранку приблизно 20 хвилин", - підписала вона свіжий знімок у своєму мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і захопилися її спортивними "формами".

"Ось звідки можна писати панораму Москви", "Кльова фотка", "Який вид з вікна, чудово", "Я ззаду доганяю", "Тут без слів", "Красуня", "І весь світ у ваших ніг", "Вище хмар", "Вау!", "Приголомшливі види", - написали вони в коментарях під знімком.

Раніше ми повідомляли про те, що популярна російська актриса Світлана Ходченкова потрясла незвичайним фото, вірніше незвичайним ракурсом.

Зірка фільмів "Квартал 95" ніби дивиться в об'єктив через лампу. При цьому сидить, зігнувши і притиснувши до грудей ноги. Ходченкова спустила сорочку на плечі і кинула зухвалий погляд.

«Коли на 10й день карантину починаєш обійматися з колінами», «Світлана ну не можна бути на світі як красивою такою», «Коліна можна чіпати. Як там лікарі кажуть. Головне не чіпати обличчя. Хоча не уточнили чиє», - пишуть в коментарях численні шанувальники актриси.

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