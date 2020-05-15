Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився дружиною і дочкою

15 травня країни відзначають Міжнародний день сім'ї, в честь чого артист опублікував знімок з побажанням, повідомляє Politeka.net.

Артист з'явився разом із дружиною Вікторією, і дочкою Єлизаветою. Сім'я постала на вулиці у яскравих весняних куртках.

Юрій Ткач обіймав дружину і дочку, всі посміхалися і виглядали щасливо.

"Хай кожен день у вашій родині, буде незабутнім святом)))", - написав артист.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"З днем сім'ї!", "Ви дуже милі❤️❤️❤️", "В - Ватрушка?", "Бажаю Вашій родині здоров'я, сімейного благополуччя, любові і щастя 💕💕💕💕 ", "Вай😍", "Юра! У Вас дуже гарна,міцна СІМ'Я! Ну а доня просто супер!", "Дуже подобається ваша сім'я. Ви завжди разом", "Які

Гарнюні !!! 👪💞😍", "Ви такі милі", "Ви класні", "Вау, які ви красиві 😍😍😍😍😘❤️🔥💥" , "Дуже милі. 😻 Чекаємо від вас лайк ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Ткач поділився відео з Лізою, коли вони сиділи в машині, закриваючи обличчя масками. Проте в якийсь момент тато з донькою вирішують зняти їх, при цьому демонструючи глядачам навмисно перекошені незадоволені обличчя.

При цьому Ткач незадоволено фиркає, а його дочка смішно повторює рухи.

Раніше повідомлялося, що Юрій Ткач опублікував зворушливий знімок з маленькою дочкою.

Певно, шоумен був змушений вийти з самоізоляції, оскільки на обох також видно захисні шоломи, необхідні при виході на вулицю в умовах карантину.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.

Як повідомляла Politeka, роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільною фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"