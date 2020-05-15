36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко здивувала відвертим фото
Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному купальнику.
Дівчина розташувалася сидячи, зігнувши ноги в колінах і злегка розставивши їх. При цьому відкривається хвилюючий вид на кожен її вигин, округлість або ямку. Неможливо відірвати очей від пружних принад спортсменки.
Як завжди, ідеальна укладка, ніжний і легкий макіяж, а також чорний фон - доповнили пристрасний знімок.
Аніта поділилася в підписі результатами свого "мовчання" в соцмережах:
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"Коротко про мої 14 днів без соцмереж: «що вже минуло 16 днів?» 😅😅😅 Висновки: 1. Знести програми з телефону було правильним рішенням.
2. Без соцмереж в телефоні нічого робити 😀 хоча рука весь час тягнеться! Відкриваєш, а там нічого) 3. Месенджери і дзвінки сприймаєш уважніше. 4. Тяга до спілкування збереглася, тому стала більше спілкуватися в чаті Wowbody в Telegram..."
Менш ніж за годину, пост Луценко лайкнули понад 5 000 людей, засипавши зірку компліментами.
"Ого, так швидко час пролетів. З поверненням 🌸"
"Крутишка у всьому! 🔥"
"Дуже крута укладка ❤️"
"Круто !!! Молодець! Я теж так хочу, але це як наркотик, дуже важко"
"Фото 🔥"
Раніше ми повідомляли, Луценко захопила ракурсом на пляжному фото. Дівчина поділилася архівним знімком в Instagram, в якому постала в бежевій маєчці і пишній короткій спідниці. Аніта принадно нагнулася, повершувшись до камери спиною і випнувши апетитні "булочки".
Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко кардинально змінила імідж: зірку не впізнати
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