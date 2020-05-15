36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко обескуражила откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном сдельном купальнике.

Девушка расположилась сидя, согнув ноги в коленях и слегка их расставив. При этом открывается волнительный вид на каждый ее изгиб, округлость или ямку. Невозможно глаз оторвать от упругих прелестей спортсменки.

Как всегда, идеальная укладка, нежный и легкий макияж, а также черный фон - дополнили страстный снимок.

Анита поделилась в подписи результатами своего "молчания" в соцсетях:

"Коротко о моих 14 днях без соцсетей: «что уже прошло 16 дней?» 😅😅😅 Выводы: 1. Снести приложения с телефона было правильным решением.

2. Без соцсетей в телефоне нечего делать 😀 хотя рука все время тянется! Открываешь, а там ничего) 3. Мессенджеры и звонки воспринимаешь внимательней. 4. Тяга к общению сохранилась, поэтому стала больше общаться в чате Wowbody в Telegram..."

Менее чем за час, пост Луценко лайкнули более 5 000 человек, засыпав звезду комплиментами.

"Ого, так быстро время пролетело. С возвращением 🌸"

"Крутышка во всем! 🔥"

"Очень крутая укладка ❤️"

"Круто !!! Молодец! Я тоже так хочу, но это как наркотик, очень тяжело"



"Фото 🔥"

Ранее мы сообщали, Луценко восхитила ракурсом на пляжном фото. Девушка поделилась архивным снимком в Инстаграм, в котором предстала в бежевой маечке и пышной короткой юбке. Анита пленительно нагнулась, повершувшись к камере спиной и выпятив аппетитные "булочки".

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко кардинально сменила имидж: звезду не узнать

Как сообщала Politeka, участник шоу «Зважені та щасливі» ошеломил изменениями в своей жизни: «грозится откормить»

Также Politeka писала, что звезда «Зважених та щасливих» изменилась до неузнаваемости: «челюсть отпала»