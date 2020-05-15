Знаменитий молдавський виконавець Дан Балан здивував новим роликом, створеним спільно з переможницею "Голосу країни"

Так, нещодавно знаменитий співак вирішив представити нову версію композиції "Треба" в рамках свого авторського проекту "Все пробачати". Разом з переможницею шоу "Голос країни" Оксаною Мухою чоловік вирішив презентувати і кліп, передає Politeka.net.

Зазначимо, відео-композиція стала першою режисерською роботою Дана Балана. Чоловік заявив, що збирався показати, як біль образ переходить у радість прощення. Цілих два місяці команда артиста займалася пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками і приховували образи. В рамках проекту їм була дала можливість «пробачити все».

"Це перший музичний результат нашої співпраці - пісня "Все пробачати", яку раніше слухачі чули під назвою "Треба". Для мене це був дуже цікавий досвід в роботі: Дан знайшов нову для мене манеру співу, я вперше знялася в такому масштабному відеокліпі", - розповіла сама Оксана.

Фанати написали багато слів на адресу артистів під новим роликом.

До цього співак розповів, що анонсує свій новий проект, в якому запропонує українцям всім і все прощати. Проект так і називається "Все пробачати", про нього артист і розповідав у відео днем раніше.

Суть його роботи полягає в тому, щоб допомогти звести людей і помирити їх.

«Запрошуємо людей, у яких якась образа є, вони з пов'язками будуть. І вони відкривають ці пов'язки і бачать людей, яких не бачили по 5, по 10 років. Більшість з них не бачилися з-за якоїсь образи. Їх запросили на це шоу, і вони зняли ці пов'язки… і звичайно біль, складно пробачити, але вони знаходять силу і прощають», - написав Дано під одним з роликів.

Фанати одразу ж почали коментувати ролики і обмінюватися думками з приводу побаченого.

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