Знаменитый молдавский исполнитель Дан Балан удивил новым роликом, созданным совместно с победительницей "Голосу країни"

Так, недавно знаменитый певец решил представить новую версию композиции "Треба" в рамках своего авторского проекта "Все пробачати". Вместе с победительницей шоу "Голос країни" Оксаной Мухой мужчина решил презентовать и клип, передает Politeka.net.

Отметим, видео-композиция стала первой режиссерской работой Дана Балана. Мужчина заявил, что собирался показать, как боль обид переходит в радость прощения. Целых два месяца команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды. В рамках проекта им была дала возможность «простить все».

"Это первый музыкальный результат нашего сотрудничества - песня "Все пробачати", которую ранее слушатели слышали под названием "Треба". Для меня это был очень интересный опыт в работе: Дан нашел новую для меня манеру пения, я впервые снялась в таком масштабном видеоклипе", - рассказала сама Оксана.

Фанаты написали много слов в адрес артистов под новым роликом, нашлись и те, кто отшутился по поводу объятий мужчины с певицей, упомянув Тину Кароль, с которой ему приписывают роман, написав: "Тинке изменяешь?".

До этого певец рассказал, что анонсирует свой новый проект, в котором предложит украинцам всем и все прощать. Проект так и называется "Все пробачати", о нем артист и рассказывал в видео днем ранее.

Суть его работы состоит в том, чтобы помочь свести людей и помирить их.

«Приглашаем людей, у которых какая-то обида есть, они с повязками будут. И они открывают эти повязки и видят людей, которых не видели по 5, по 10 лет. Большинство из них не виделись из-за какой-то обиды. Их пригласили на это шоу, и они сняли эти повязки… и конечно боль, сложно простить, но они находят силу и прощают», - написал Дан под одним из роликов.

Фанаты тут же принялись комментировать ролики и делиться мнением по поводу увиденного.

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