Юна дочка Олі Полякової поділилася загадковими знімками в купальнику

15-річна Маша Полякова любить ділитися з підписниками новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, школярка опублікувала нові фото, на яких показала, як виглядає в купальнику.

На кадрах Маша позує в басейні в слитном червоному купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Фотографії були зроблені пізно ввечері, тому обличчя дівчини підсвічують зовнішні світильники, додаючи знімкам якусь загадковість.

«Як би ви підписали цю фотку», - поцікавилася юна Полякова у своїх підписників.

Її фото тут же зібрали безліч коментарів.

«Вся у маму», «Я б підписала ці фотки нічна левиця», «дуже класна для вас», «Королева ночі», «Ваааау. Нічого собі. Богиня», «Тигриця на полюванні», «Маша ти вразила мене в саме серце. Дівчина – вогонь. Русалочка Машуля», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Маша показала себе кріслі дантиста. Вона поділилася фото, на якому в роті у неї щось фіксувало губи, щоб було видно зуби. Дочка співачки прикрила очі чорними окулярами і показала два пальця на камеру.

На тлі можна побачити умивальник і стілець. Судячи з усього, школярка вирішила зайнятися своїми зубами і записалася на відповідну процедуру.

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