Украинская певица Тина Кароль взбудоражила видом в свободной белой рубашке

В этот раз певице удалось удивить поклонников необычным видом во время чувственной фотосессии без белья. Певица предстала в неожиданном образе - поклонники буквально завалили звезду комментариями, передает Politeka.net.

Сегодня на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантный снимок, на котором артистка решила показать себя в смелом и одновременно с этим — нежном образе.

На фотографии, которая появилась в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле. Тина позировала в белой рубашке, специально расстегнув верхние пуговицы и представив шикарный вид. Ее волосы распущены без каких-либо красивых укладок, а на лице естественный макияж.

«Кошачий взгляд 😏🔥», «Очень сильно красивая❤ и не только внешне💖🙏», «Найкраща🔥😍🔥💕вауу🖤🖤», «Шикарная🔥🔥♥️», «Самая любимая котя ♥️♥️♥️♥️♥️», «Пушка, будто в рубашке Балана ❤️», «нереально красивая🙀💘», «что за красооотка ? 😍», «Тинааааа😍🤤невероятно🔥», «Очень красивая», - написали фанаты.

До этого Тина предстала на чувственном фото в черном платье на тонких завязках и с открытой спиной. При этом видно, что звезда без лифчика. На лице Тины привычный естественный макияж, а сама она серьезно смотрит в объектив.

Поклонники не остались равнодушными, написав множество комплиментов в адрес Тины:

«невозможно красивая😍😍», «Восхитительная женщина 😍🔥», «Красотка❤️», «Така неймовірна😍😍😍», «Богиня😻🔥🔥», «шикарная 😍», «мать 🔥🔥😍», «😍😍😍😍Прекрасная», «Идеальная богиня😭😍❤️», «душа ❤️», «Моя малышка ♥️», «Оп, с Даном в одно время фотки выкладываете ?)))», «Вот это красота».

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