Стало известно, почему принц Гарри настоял на женитьбе с актрисой Меган Маркл
Об этом в комментарии журналистам рассказал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл, пишет таблоид Closer.
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Как известно, против женитьбы принца Гарри и Меган Маркл выступала вся королевская семья, и в Букингемском дворце не нашлось родственников, которые бы поддержали звезду Голливуда.
Тем не менее внук Елизаветы II не стал считаться с венценосным семейством и сделал предложение своей возлюбленной. Вот уже несколько лет пара счастлива. Под влиянием супруги принц Гарри отказался от свои королевских обязанностей, покинул Королевство и согласился на переезд в США - на родину Маркл.
По словам Барелла, Гарри настоял на женитьбе с Меган Маркл по одной причине. Все дело в схожести женщин: характер Меган Маркл очень напоминает погибшую Диану. Их поступки и поведение часто не вписываются в общую тенденцию и вызывают неудовольствие окружающих, но их нельзя назвать слабовольными.
«Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу», - добавил бывший дворецкий.
Барелл не сомневается, что Меган Маркл напомнила принцу Гарри покойную мать, поэтому он потерял голову. Но если бы принцесса Диана была жива, то между ней и экс-герцогиней Сассекской случались конфликты. Вряд ли женщины смогли бы найти общий язык в Букингемском дворце.
Стоит напомнить, что самостоятельная жизнь Меган Маркл и принца Гарри началась с 1 апреля, сейчас они временно обосновались в Лос-Анджелесе на вилле магната Тайлера Перри.
Особняк в котором они живут стоит порядка 18 миллионов долларов. Герцогиня выбрала это место новым домом, ведь в Лос-Анджелесе живут ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер.
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