Перша леді Олена Зеленська закликала українців, у яких ледве вистачає грошей на їжу, приєднуватися до філософії відповідального споживання

На своїй офіційній сторінці в Instagram Зеленська розповіла про цю філософію і приєдналася до модної ініціативи, передає Politeka.net. Вона поділилася фотографією, на якій була в білій сукні від українського дизайнера. Це плаття Зеленська вирішила віддати сервісу оренди суконь, щоб підтримати культуру свідомого споживання.

«Відповідальне споживання - життєва філософія, яка набирає все більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, тому що я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість», - зазначила Зеленська.

Вона вирішила пожертвувати сервісу сукню від дизайнера Дафни Мей, в якій вперше вітала іноземну гостю в якості дружини президента.

В коментарях досить прохолодно сприйняли ініціативу Зеленської, зазначивши, що зараз не час для реклами, якою, по суті, є пост першої леді. Крім цього, українці відзначили, що людям, яким нічого їсти, неактуально говорити про «відповідальне споживання».

«Я думаю, що зараз під час карантину, коли люди і так на останні копійки виживають, саме час рекламувати сукні», «За Київ виїжджайте і там по селах поговоріть з людьми кому що треба», «Кому сукня, а кому виживання!», «Так. Згодна. Реклама під час карантину, коли тисячі за межею бідності. Деяким то і їсти нічого. Саме час робити рекламу брендових речей. Такий собі бенкет під час чуми . Це ж додуматися до такого потрібно», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що філософія відповідального споживання полягає в тому, щоб купувати менше речей. Саме стільки, скільки необхідно для життя.

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