Первая леди Елена Зеленская призвала украинцев, которым едва хватает денег на еду, присоединяться к философии ответственного потребления

На своей официальной странице в Инстаграм Зеленская рассказала об этой философии и присоединилась к модной инициативе, передает Politeka.net. Она поделилась фотографией, на которой была в белом платье от украинского дизайнера. Это платье Зеленская решила отдать сервису аренды платьев, чтобы поддержать культуру осознанного потребления.

«Ответственное потребление - жизненная философия, которая набирает все большие обороты. Этот тренд очень близок и мне, потому что я уверена, что, засоряя свою среду, мы засоряем и собственное сознание», - отметила Зеленская.

Она решила пожертвовать сервису платье от дизайнера Дафны Мэй, в котором впервые приветствовала иностранную гостью в качестве жены президента.

В комментариях довольно прохладно восприняли инициативу Зеленской, отметив, что сейчас не время для рекламы, которой, по сути, является пост первой леди. Кроме этого, украинцы отметили, что людям, которым нечего есть, неактуально говорить об «ответственном потреблении».

«Я думаю, что сейчас во время карантина, когда люди и так на последние копейки выживают, самое время рекламировать платье», «За киев выезжайте и там по сёлам поговорите с людьми кому что надо», «Кому сукня, а кому выживание!», «Да. Согласна. Реклама во время карантина, когда тысячи за чертой бедности. Некоторым то и кушать нечего. Как раз время делать рекламу брендовых вещей. Такой себе пир во время чумы . Это додуматься же до такого нужно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что философия ответственного потребления состоит в том, чтобы покупать меньше вещей. Именно столько, сколько необходимо для жизни.

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