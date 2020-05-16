Найспокусливіша і зухвала учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком здивувала яскравими фото

Дівчина виявилася найбільш обговорюваною і найяскравішою фавориткою молодого чоловіка.

В останньому ефірі шоу «Холостяк» Макс Михайлюк вирішив «обіграти» дівчат і потай від фіналісток зустрівся з їх мамами. Під час зустрічі чоловік навіть дізнався багато нового і несподіваного про дівчат.

Проте, не обійшлося і без поганих «сюрпризів» - головний учасник шоу повністю розчарувався в одній зі своїх фавориток - Христина виявилася не до кінця відверта з холостяком. Наприкінці ефіру дівчина навіть покинула проект. Зараз на проекті залишилися лише улюблениці чоловіки – Даша, Дана і Віка.

При цьому саме Даші пророкують перемогу на шоу фанати, адже саме з дівчиною Макс вперше на втримався від поцілунків, прямо перед іншими учасницями! Пропонуємо вашій увазі топ-фото красуні, яку вважають найбільш гарячої учасницею проекту «Холостяк-10».

На думку заздрісних дівчат, які відзначають під постами Даші свою думку, вона підкорила чоловіка саме пластикою і гнучкістю, яка її врятувала.

Нагадаємо, у попередньому ефірі учасниця Даша з'явилася на вечірці, влаштованій Максом в образі жінки-кішки, чим немало здивувала мережу.

Так, в ефірі було показано, як дівчата разом з Максом повернулися в Київ з подорожі до Таїланду. Молодий чоловік вирішив урізноманітнити будні з учасницями і пожив тиждень разом з ними. Коли час спільного проживання підійшло до кінця, артист влаштував вечірку.

Встиг відзначитися Макс під час перегляду кіно з Дашею, Олею і Вікою – дівчата обрали шляхом голосування під час вибору ідеального дозвілля з чоловіком.

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