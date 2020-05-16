Самая соблазнительная и дерзкая участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком удивила яркими фото
Девушка оказалась самой обсуждаемой и самой яркой фавориткой молодого мужчины.
В последнем эфире шоу «Холостяк» Макс Михайлюк решил «обыграть» девушек и втайне от финалисток встретился с их мамами. Во время встречи мужчина даже узнал много нового и неожиданного о девушках.
Однако, не обошлось и без плохих «сюрпризов» - главный участник шоу полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. В конце эфира девушка даже покинула проект. Сейчас на проекте остались лишь любимицы мужчины – Даша, Дана и Вика.
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При этом именно Даше пророчат победу на шоу фанаты, ведь именно с девушкой Макс впервые на удержался от поцелуев, прямо перед другими участницами! Предлагаем вашему вниманию топ-фото красотки, которую считают самой горячей участницей проекта «Холостяк-10».
По мнению завистливых девушек, отмечающих под постами Даши свое мнение, она покорила мужчину именно пластикой и гибкостью, которая ее спасла.
Напомним, в предыдущем эфире участница Даша появилась на вечеринке, устроенной Максом в образе женщины-кошки, чем немало удивила сеть.
Так, в эфире было показано, как девушки вместе с Максом вернулись в Киев из путешествия в Таиланд. Молодой человек решил разнообразить будни с участницами и пожил всю неделю вместе с ними. Когда время совместного проживания подошло к концу, артист закатил вечеринку.
Успел отметиться Макс во время просмотра кино с Дашей, Олей и Викой – девушки выбрали это путем голосования во время выбора идеального досуга с мужчиной.
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