Самая соблазнительная и дерзкая участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком удивила яркими фото

Девушка оказалась самой обсуждаемой и самой яркой фавориткой молодого мужчины.

В последнем эфире шоу «Холостяк» Макс Михайлюк решил «обыграть» девушек и втайне от финалисток встретился с их мамами. Во время встречи мужчина даже узнал много нового и неожиданного о девушках.

Однако, не обошлось и без плохих «сюрпризов» - главный участник шоу полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. В конце эфира девушка даже покинула проект. Сейчас на проекте остались лишь любимицы мужчины – Даша, Дана и Вика.

При этом именно Даше пророчат победу на шоу фанаты, ведь именно с девушкой Макс впервые на удержался от поцелуев, прямо перед другими участницами! Предлагаем вашему вниманию топ-фото красотки, которую считают самой горячей участницей проекта «Холостяк-10».

По мнению завистливых девушек, отмечающих под постами Даши свое мнение, она покорила мужчину именно пластикой и гибкостью, которая ее спасла.

Напомним, в предыдущем эфире участница Даша появилась на вечеринке, устроенной Максом в образе женщины-кошки, чем немало удивила сеть.

Так, в эфире было показано, как девушки вместе с Максом вернулись в Киев из путешествия в Таиланд. Молодой человек решил разнообразить будни с участницами и пожил всю неделю вместе с ними. Когда время совместного проживания подошло к концу, артист закатил вечеринку.

Успел отметиться Макс во время просмотра кино с Дашей, Олей и Викой – девушки выбрали это путем голосования во время выбора идеального досуга с мужчиной.

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

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