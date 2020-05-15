Безробітні в Україні, яких з кожним днем стає все більше, вже зараз не можуть отримати виплати

Про це стало відомо з соцмереж, де українці скаржаться на затримки виплат. Підтвердилася інформація на сайті нардепа Олександра Дубинського.

Наголошується, що людям затримують виплати через брак грошей у бюджеті. Це при тому, що в Фонд по безробіттю було додатково перераховано 1,3 млрд гривень. Однак кількість людей, які втратили роботу, продовжує рости, тому виділених грошей не вистачає. У Центрі зайнятості зазначають, що тільки у квітні було зареєстровано 150 тисяч людей.

Обговорення на форумах розкрило й іншу проблему. Незважаючи на те, що влада обіцяла спрощену процедуру отримання статусу безробітного, а також вирішення всіх питань в онлайн-режимі, українцям все одно доводиться ходити відмічатися в Центри зайнятості. Виходить, що карантин на цю службу не поширюється.

Проблеми з виплатами виникли із-за того, що є серйозні збої у наповненні Фонду. На даний момент частина бізнесу зупинила свою роботу. Це призвело до того, що ЄСВ майже не відраховується в Фонд. Відзначається, що скоро зовсім не буде грошей для допомоги, якщо не будуть виділені додаткові гроші і вжиті заходи по фінансуванню.

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