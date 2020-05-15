Безработные в Украине, которых с каждым днем становится все больше, уже сейчас не могут получить выплаты

Об этом стало известно из соцсетей, где украинцы жалуются на задержки выплат. Подтвердилась информация на сайте нардепа Александра Дубинского.

Отмечается, что людям задерживают выплаты из-за нехватки денег в бюджете. Это при том, что в Фонд по безработице было дополнительно перечислено 1,3 млрд гривен. Однако число людей, которые потеряли работу, продолжает расти, поэтому выделенных денег не хватает. В Центре занятости отмечают, что только в апреле было зарегистрировано 150 тысяч людей.

Обсуждения на форумах вскрыло и другую проблему. Несмотря на то, что власти обещали упрощенную процедуру получения статуса безработного, а также решение всех вопросов в онлайн-режиме, украинцам все равно приходится ходить отмечаться в Центры занятости. Получается, что карантин на эту службу не распространяется.

Проблемы с выплатами возникли из-за того, что есть серьезные сбои в наполнении Фонда. На данный момент часть бизнеса остановила свою работу. Это привело к тому, что ЕСВ почти не отчисляется в Фонд. Отмечается, что скоро совсем не будет денег для пособий, если не будут выделены дополнительные деньги и приняты меры по финансированию.

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