33-річна актриса Марія Горбань, яка прославилася після ролі в серіалі «Кухня», поділилася розкішним відео в басейні

Красуня опублікувала дивовижний ролик на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Горбань плавала в басейні в крихітному бікіні, у всій красі демонструючи свої пишні форми. Красуня засвітила свою «п'яту точку» крупним планом. Так Горбань зі своїм чоловіком відпочивають на карантині у своєму підмосковному особняку. Прихильники залишилися в захваті.

«Мій чоловік і оператор знімає гарне кіно, а ще він знімає красиво мене», - написала актриса.

За день відео з зіркою подивилися майже 200 тисяч разів. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Аааааааа! Дивлюсь і плачу, і кажу собі: - досить їсти булки!», «Ну, Маш! Ну як так? Ну як так красиво?», «Навіть я, жінка, задивилася, звичайно красиво знімати гарних людей, теж треба вміти, добряче», «Яка ж ви афигенная! Я вами завжди захоплююся», «Дуже красиво, очей не відвести», «Як не знімати таку красу?», «Скромніше треба бути, ну так красиво, а якщо всі почнуть попи показувати вже не цікаво буде!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, в серіалі «Кухня» Марія Горбань грає кохану персонажа Дмитра Нагієва.

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