33-летняя актриса Мария Горбань, которая прославилась после роли в сериале «Кухня», поделилась роскошным видео в бассейне

Красотка опубликовала завораживающий ролик на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Горбань плавала в бассейне в крошечном бикини, во всей красе демонстрируя свои пышные формы. Красотка засветила свою «пятую точку» крупным планом. Так Горбань со своим мужем отдыхают на карантине в своем подмосковном особняке. Поклонники остались в восторге.

«Мой муж оператор и снимает красивое кино, а ещё он снимает красиво меня», - написала актриса.

За день видео со звездой посмотрели почти 200 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Аааааааа! Смотрю и плачу, и говорю себе: - хватит кушать булки!», «Ну, Маш! Ну как так? Ну как так красиво?», «Даже я, женщина, засмотрелась, конечно красиво снимать красивых людей, нужно тоже уметь, здоровски», «Какая же вы афигенная! Я вами всегда восхищаюсь», «Очень красиво, глаз не отвести», «Как не снимать такую красоту?», «Поскромнее надо быть, ну да красиво, а если все начнут попы показывать уже не интересно будет!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в сериале «Кухня» Мария Горбань играет возлюбленную персонажа Дмитрия Нагиева.

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