Українцям скасували штрафні санкції за кредитам

Про це йдеться в законопроекті № 3297, який нардепи прийняли 278 голосами. Таким чином були внесені зміни в Господарський кодекс України.

Наголошується, що діяти нові норми будуть під час карантину і ще рівно місяць після того, як обмеження будуть зняті.

Згідно з новими нормами, якщо позичальник кредиту в період дії карантину або 30 днів після його скасування, прострочив плату за кредитом, він не зобов'язаний платити неустойку, штраф, пеню за таку прострочення.

Очікується, що такі заходи допоможуть уповільнити економічний спад, не допустити банкрутства підприємств, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного і місцевих бюджетів.

При цьому важливо розуміти, що закон стосується тільки штраф, але аж ніяк не самого кредиту або відсотків по ньому.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з карантином українських фізосіб-підприємців (ФОП, ФОП) звільнили від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до кінця травня. Підприємці отримують податкові пільги, їм спрощують адміністративні процедури.

Крім того, нарахування пені не буде застосовуватися до медиків, які борються з китайським вірусом. Завдяки цьому вони повинні отримати більше грошей.

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