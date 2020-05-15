Украинцам отменили штрафные санкции по кредитам
Об этом идет речь в законопроекте № 3297, который нардепы приняли 278 голосами. Таким образом были внесены изменения в Хозяйственный кодекс Украины.
Отмечается, что действовать новые нормы будут во время карантина и еще ровно месяц после того, как ограничения будут сняты.
Согласно новым нормам, если заемщик кредита в период действия карантина или 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он не обязан платить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.
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Ожидается, что такие меры помогут замедлить экономический спад, не допустить банкротства предприятий, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов.
При этом важно понимать, что закон касается только штрафа, но никак не самого кредита или процентов по нему.
Напомним, ранее в связи с карантином украинских физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) освободили от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) до конца мая. Предприниматели получают налоговые льготы, им упрощают административные процедуры.
Кроме того, начисление пени не будет применяться к медикам, которые борются с китайским вирусом. Благодаря этому они должны получить больше денег.
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