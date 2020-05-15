Украинцам отменили штрафные санкции по кредитам

Об этом идет речь в законопроекте № 3297, который нардепы приняли 278 голосами. Таким образом были внесены изменения в Хозяйственный кодекс Украины.

Отмечается, что действовать новые нормы будут во время карантина и еще ровно месяц после того, как ограничения будут сняты.

Согласно новым нормам, если заемщик кредита в период действия карантина или 30 дней после его отмены, просрочил плату по кредиту, он не обязан платить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Ожидается, что такие меры помогут замедлить экономический спад, не допустить банкротства предприятий, сохранить рабочие места, способствовать наполнению государственного и местных бюджетов.

При этом важно понимать, что закон касается только штрафа, но никак не самого кредита или процентов по нему.

Напомним, ранее в связи с карантином украинских физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) освободили от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) до конца мая. Предприниматели получают налоговые льготы, им упрощают административные процедуры.

Кроме того, начисление пени не будет применяться к медикам, которые борются с китайским вирусом. Благодаря этому они должны получить больше денег.

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