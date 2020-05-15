Популярна українська виконавиця Оля Цибульська спокусила яскравим виглядом разом з відомим українським співаком DZIDZIO

Як відомо, артистка і співак дружать понад 15 років, але зовсім недавно артисти вирішили створити щось спільно. Через їх спільних проектів і нової фотосесії, це лише підігріло чутки про їх роман для допитливих фанатів. Нещодавно зірки вирішили дати спеціальне інтерв'ю виданню «Viva!», в якому не стали відповідати на питання, що стосуються їх відносин, але відкрито розповіли про їхню давню дружбу.

Михайло розповів, що тоді, дуже давно, він приїхав виступати в один з регіональних концертів на Західній Україні.

«Почув, що хтось дуже добре співає. Вже потім зрозумів, що це ще школярка. Думаю, піду до батьків - зроблю комплімент дочки. Як-то відразу ця думка виникла і не сумнівався ні секунди. Просто взяв і підійшов», – згадує артист.

Він зазначив, що вже від батьків дізнався, що Оля збиралася вступати на психологічний факультет, і сказав, що це буде гріх з таким голосом. Також Михайло уточнив, що після не раз сказав самій дівчині: треба виступати.

«Не раз це казав самої Олі, навіть дзвонив на домашній. Це зараз дивно звучить, але мобільних тоді не було», - розповідає чоловік.

А ось Оля згадує про їх зустрічі дещо інакше:

"Є чоловіки-орли, а є чоловіки-овочі. Міша був шулікою. За ним бігали на концерті всі кури, а він гордо і з шаленою харизмою виносив талант на сцену. Талант мені і сподобався», - говорив Цибульська.

Також вона зазначає, що його талан продовжує підкорювати і «А ще ці щирі дитячі блакитні очі, які пішли "по гриби" і зникли на 10 років».

«Він повернувся в моє життя і лопнув гучними хітами DZIDZIO на всю Україну», - також зазначила зірка.

До цього Оля Цибульська блиснула перед фанатами ідеальним тілом в корсеті:

«Відмітьте тут чоловіка, якого ти найбільше лаєш в інст. Колись давно я жила в Будапешті. Пробувала на смак місцеве телебачення і хлопців хребта скажу чесно: телебачення краще. Тому що чужі хлопці для мене на запах, як господарське мило і знаю, що стерильно і не погано, і може дуже модно, але не збуджує», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Цибульська позує в пікантному вбранні без білизни, демонструючи ідеальну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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