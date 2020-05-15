Знаменита українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп "Спогади", отснятный разом з Потапом

Так, знаменита українська артистка представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Під час карантину Настя вирішила створити спеціально такий зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії, пише Рoliteka.net.

Прем'єра нової композиції та відеокліпу відбулася 15 травня на YouTube-каналі виконавиці. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Є такі пісні, які не потрібно вигадувати, вони самі пишуться нашими спогадами, це відео - наші з Настею пригоди, а пісня шматочки життя, спіймані й покладені на музику", - розповів про роботу співак і продюсер.

У свою чергу Настя написала, що дана композиція – дуже особлива для неї, адже в ній зібрані фото і відео щасливих спогадів, багато романтики і посмішок, які в один затишний вечір надихнули дівчину.

Роботу Каменських над кліпом проводила у себе вдома.

«Вийшов такий ніжний і теплий відеоальбом!», - розповіла Настя.

Відзначимо, в кліпі зірка говорить про час, проведеним з Потапом на відпочинку, вдома і в різних містах світу.

Не завадила ізоляція відсвяткувати зірці і своє свято - артистка відзначала нещодавно 33-річчя. Щаслива Каменських похвалилася модним чином.

Так, для святкування задоволена зірка вирішила не укладати волосся і показала кучеряві локони без шпильок і інших прикрас. фото артистка відображена в шовковій сукні-комбінації кольору слонової кістки і мереживною накидкою в тон.

Плаття досить скромною довжини співачка доповнила підвіскою і бежево-білими босоніжками на високому каблуці.

При цьому позувала Каменських на літньому майданчику на тлі напису "Happy birthday". Шанувальники відзначили, що співачка виглядає ніжно і жіночно.

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