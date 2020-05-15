Українська топ-модель Алла Костромічева, яка є однією з ведучих проекту «Топ-модель по-українськи», порадувала шанувальників гарячими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я перепробувала на собі безліч образів - який ваш улюблений?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що Костромічева поділилася пікантними знімками. На одному з них зірка оголилася, показавши красиву нижню білизну. Самі фото стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед тих, хто це зробив, була і популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка написала: «Це просто фанастика».

«Фантастика», «Краса для очей», «Це все неймовірно красиво, справжнє мистецтво!», «Який погляд 🤩 подобається все, та й навіщо вибирати», «вау», «обожнюю», - пишуть інші шанувальники зірки.

До цього ми писали, що відома українська топ-модель Алла Костромічева заінтригувала шанувальників фотографією в соцмережі.

На своїй сторінці в Instagram ведуча модельного реаліті «Топ-модель по-українськи» опублікувала знімок, який викликав жваву дискусію в мережі.

На фото вона позує, сидячи, притулившись до дверей шафи і закутавшись у покривало. Її волосся розпатлане, а у грудях вона тримає аркуш паперу з написом «Коли це закінчиться, я тебе обійму».

Нагадаємо, ведуча «Топ-модель по-українськи» в сміливому вбранні випустила на волю свою «хижачку».

Також Politeka писала, що провідна "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній.

А ще Politeka повідомляла, що провідна «Топ-модель по-українськи роздяглася і влаштувала гарячу фотосесію в басейні.