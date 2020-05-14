Суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар здивувала словами про те, що у неї раніше були проблеми зі здоров'ям
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Коли я тільки прийшла в хореографічне училище, виявилося, що мої дитячі зв'язки дуже м'які та ніжні. Багато викладачі називали мене «Бембі», кажучи про те, що мої ноги, немов «ніжки оленяти». Так як зв'язки були слабкі, у мене часто була проблема з подворачиванием ноги, якщо конкретно — суглоба, який кріпить стопу та гомілку», - йдеться в повідомленні.
Також Кухар уточнила, що їй прописали спеціальні вправи, які допомогли зміцнити м'язи.
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«Мій викладач Валерій Петрович Ковтун, знаючи мою проблему, рекомендував робити #battementtendu, після того, як я підвертала ногу. Неважливо, в кросівках на вулиці або в балетному залі, я ставала і 100 разів у бік виконувала батман тандю», - підкреслила вона.
На опублікованих кадрах Кухар разом з дитиною роблять вправи, які допоможуть діткам, які займаються балетом.
«Я вирішила поділитися з вами цим комплексом вправ і привернула Настю, щоб ви подивилися, які помилки можуть робити малятка на перших порах. Бажаю приємних занять і міцних м'язів!💪🏻», - уточнимла вона.
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