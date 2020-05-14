Дружина зірки «Кварталу 95» Євгена Кошового показала, чим займається їхня молодша дочка на самоізоляції
Популярний український гуморист і його дружина Ксенія виховують двох доньок: 12-річну Варвару і 5-річну Серафиму. І якщо старша дівчинка вже з'являлася на телебаченні і сама веде свою сторінку в Instagram, то знімки молодшої поки рідко з'являються в соцмережах.
Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Кошова вирішила поділитися милим відео з Серафімою. На кадрах, опублікованих у розділі Сторіз, вона показала, як дівчинка їсть прямо з каструлі, розвалившись на підлозі на м'якій подушці.
«Суворі діти карантину їдять каструлями», - з гумором підписала відео Ксенія.
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Цікаво, що поруч з Серафімою на відео можна зауважити собаку Кошових, яка уважно дивиться на дівчинку, поки та їсть.
До цього ми писали про те, що Варвара Кошова опублікувала відразу кілька свіжих фото і відео, зроблених на природі.
На фото юна Кошова позує в модній блузці в квіточку і з милим макіяжем: Варя підвела очі, нафарбувала вії, додала на щоки рум'яна і яскраво підкреслила губи. На фото школярка виглядає зовсім дорослою.
Ще на одному знімку дівчина забавно дивиться в камеру зверху вниз.
Крім того, Варвара поділилася смішним відео, на якому вона забавно пищить, судячи з усього, імітуючи муху.
Нагадаємо, підросла дочка Кошового з «Квартал 95» помірялась красою з матір'ю.
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