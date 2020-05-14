Дружина зірки «Кварталу 95» Євгена Кошового показала, чим займається їхня молодша дочка на самоізоляції

Популярний український гуморист і його дружина Ксенія виховують двох доньок: 12-річну Варвару і 5-річну Серафиму. І якщо старша дівчинка вже з'являлася на телебаченні і сама веде свою сторінку в Instagram, то знімки молодшої поки рідко з'являються в соцмережах.

Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Кошова вирішила поділитися милим відео з Серафімою. На кадрах, опублікованих у розділі Сторіз, вона показала, як дівчинка їсть прямо з каструлі, розвалившись на підлозі на м'якій подушці.

«Суворі діти карантину їдять каструлями», - з гумором підписала відео Ксенія.

Цікаво, що поруч з Серафімою на відео можна зауважити собаку Кошових, яка уважно дивиться на дівчинку, поки та їсть.

До цього ми писали про те, що Варвара Кошова опублікувала відразу кілька свіжих фото і відео, зроблених на природі.



На фото юна Кошова позує в модній блузці в квіточку і з милим макіяжем: Варя підвела очі, нафарбувала вії, додала на щоки рум'яна і яскраво підкреслила губи. На фото школярка виглядає зовсім дорослою.

Ще на одному знімку дівчина забавно дивиться в камеру зверху вниз.

Крім того, Варвара поділилася смішним відео, на якому вона забавно пищить, судячи з усього, імітуючи муху.

Нагадаємо, підросла дочка Кошового з «Квартал 95» помірялась красою з матір'ю.

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