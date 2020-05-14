Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників і блиснула бездоганною посмішкою на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, в пості знаменитість дякує своїх передплатників за допомогу, яку вони надали важкохворій дитині і закликала їх не зупинятися на цьому. На самій фотографії Асмус позує в светрі, демонструючи на камеру бездоганну посмішку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня яка, ульот», «милота!», «боже, це неймовірно», «обожнюю тебе», «Люблю вашу посмішку 😍 і впевнена не тільки я», «Христина, признайтеся, у вас вдома висить портрет, який старіє замість вас? Чи може молодильні яблучка? 🍏», - пишуть вони.

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«Зараз в черговий раз розмовляла з одним блогером, у якого 0 підписок. І нам моє питання чому? 🤔 Відповідь: «Нууу, так багато роблять. Начебто модно. На сторінці красиво виглядає. І для бізнесу краще.» 📈🙈 І так багато відповідали 🤷🏼‍♀️ Додаючи «але ти не хвилюйся, я все одно заходжу до тебе на сторінку постійно. І до інших заходжу. Артистам і друзям. Цікаво ж» 😂🤯 WTF?! В чому сенс, якщо це не детокс від непотрібної інформації? Ми типу круті, ми вище підписок?))))) 💟», - йдеться в повідомленні.

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