Погода в Україні 15 травня покаже справжнє «лице», частину регіонів заллють сильні дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на західній частині країни будуть дощі, місцями дуже сильні. Повітря в денний час прогріється до +12+20 тепла. Вночі ж сильно похолодає: стовпчик термометра покаже від +3 до +9 за Цельсієм.

Українцям на півночі варто очікувати хмарність, але опадів не передбачається. Вночі на вулиці буде 3-5 градусів тепла, а ось вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм.

У центральних регіонах будуть дощі, з-за яких денна температура впаде до 13-17 градусів. Уночі буде трохи тепліше, ніж на півночі: від +6 до +11 градусів.

А ось на півдні України, незважаючи на опади, повітря прогріється до неймовірних 21-23 тепла вдень. А от вночі стовпчик термометра опуститься до 10-13 градусів.

На сході України дощі обійдуть стороною тільки Харківську область, хоча там очікується 16-19 градусів. На решті частини регіону будуть дощі і денні 18-21 градус тепла. Вночі ж варто готуватися до 9-12 за Цельсієм.

Найтепліше сьогодні буде на території анексованого українського Криму. Повітря тут прогріється вдень до 23-25 за Цельсієм. Вночі буде від 10 до 12 тепла.

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