Футболіст довго нічого не коментував, але в підсумку зважився

Російська співачка, блогер і телеведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова у різних інтерв'ю обговорювала шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим

Днями спортсмен дав велике інтерв'ю на Ютуб-каналі "Альона, блін!", в якому розповів своє бачення ситуації.

Як відомо, Ольга неодноразово говорила, що футболіст жорстоко зрадив її, а також забрав подаровану машину і багато іншого. Тільки Тарасов повідомив, що його колишня дружина насправді не така гарна, якою хоче здаватися.

Футболіст розповів, що в шлюбі з Ольгою мріяв про дітей, але не виходило. Бузова ж була не готова до спадкоємців і хотіла розвивати кар'єру.

Спортсмен зазначив, що йому доводилося стримувати пориви Бузової. У той час у нього вихідні припадали саме в дні роботи дружини, яка постійно проводила діджей-сети і відмовлялась у нього в клуби.

Всі ночі футболіст переживав за дружину, боячись, що до неї хтось пристане, тому в підсумку він вирішив багато що забороняти Бузовій.

П'ять років шлюбу пара намагалася завести дітей, але нічого не виходило, тому Тарасов неодноразово перевірявся на безплідність і підштовхував Ольгу до лікування.

Зірка ходила до медиків, пила гормони, але все без пуття.

Настав момент, коли спортсмен зрозумів, що Ольга просто не була готова, до того ж вона говорила тільки про роботу, а про вагітність - ні.

Дійшло до того, що Бузова звинуватила Тарасова в безплідності, хоча на той момент у футболіста вже була дочка.

За припущенням Тарасова, Ольга приймала протизаплідні, і аналізи це ніяк не виявили.

Футболіст запевнив, що ніколи б не покинув жінку, нездатну народжувати, тільки в цьому випадку Бузова просто не хотіла дітей.

Зараз Бузова будує відносини з блогером Давой, про якого Тарасов сказав так:

«Його я особисто не знаю, не можу судити, мені не до цього. Але я бачу Олю, бачу, що вона щаслива — дай, боже, здоров'я".

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

А ще Politeka писала, що безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику

Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова спустила блузу і показав, чим полонила молодого коханця