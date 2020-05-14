Российская певица, блогер и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова в разных интервью обсуждала брак с футболистом Дмитрием Тарасовым
На днях спортсмен дал большое интервью на Ютуб-канале "Алена, блин!", в котором рассказал свое видение ситуации.
Как известно, Ольга неоднократно говорила, что футболист жестоко предал ее, а также забрал подаренную машину и многое другое. Только Тарасов сообщил, что его бывшая супруга на самом деле не такая хорошая, какой хочет казаться.
Футболист рассказал, что в браке с Ольгой мечтал о детях, но не получалось. Бузова же была не готова к наследникам и хотела развивать карьеру.
Спортсмен отметил, что ему приходилось сдерживать порывы Бузовой. В то время у него выходные припадали именно в дни работы жены, которая постоянно проводила диджей-сеты и отпрашивалась у него в клубы.
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Все ночи футболист переживал за жену, боясь, что к ней кто-то пристанет, поэтому в итоге он решил многое запрещать Бузовой.
Пять лет брака пара пыталась завести детей, но ничего не получалось, поэтому Тарасов неоднократно проверялся на бесплодность и подталкивал Ольгу к лечению.
Звезда посещала медиков, пила гормоны, но все без толку.
Наступил момент, когда спортсмен понял, что Ольга просто не была готова, к тому же она только и говорила о работе, а о беременности - нет.
Дошло до того, что Бузова обвинила Тарасова в бесплодности, хотя на тот момент у футболиста уже была дочь.
По предположению Тарасова, Ольга принимала противозачаточные, и анализы это никак не выявили.
Футболист заверил, что никогда бы не бросил женщину, неспособную рожать, только в этом случае Бузова просто не хотела детей.
Сейчас Бузова строит отношения с блогером Давой, о котором Тарасов сказал так:
«Его я лично не знаю, не могу судить, мне не до этого. Но я вижу Олю, вижу, что она счастливая — дай бог здоровья".
Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе
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