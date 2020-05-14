Популярна українська виконавиця ONUKA вразила зізнанням щодо поповнення сім'ї
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сьогодні нас вже четверо», - коротко говориться в повідомленні.
Як з'ясувалося пізніше, зірка народила хлопчика. Про це написав її зірковий чоловік: «Спасибі за сина».
Уточнимо, що на опублікованому знімку видно саму Наталю Жижченко, а також її чоловіка Євгена Філатова. На руках зірка тримає собачку, а з-під наряду видно кругленький животик. Шанувальники зірки бурхливо відреагували на новину про поповнення сім'ї, про що свідчать коментарі під знімком.
Безсоромну Асмус повністю роздягли заради ефектної картинки: не пощастило Харламову
Гімнастка з "Квартал 95" розбурхала пікантними фото на пляжі, українці в захваті: "Вау!"
Помилка Зеленського, запуск транспорту і різке падіння долара - головне за ніч
Блондинка з "Квартал 95" зігнулася вдвічі й дико потрясла своїми "булочками": "Ну, божевільна..."
«Вітаю!», «щирі привітання», «найкраща новина цих днів», «вітаючи», «це просто космічна радість», «Божееее», «супер, вітаю вас», - пишуть вони.
Раніше ми назвали топ українських зірок, які після агресії Росії відмовилися від поїздок у цю країну. Приміром, за словами вокалістки групи «The Hardkiss» Юлії Саніної, рішення про відмову виступів у Росії вся група прийняв одноголосно. При цьому мова йде не тільки про концертах, але і про корпоративах. У Росії великий ринок і безумовно великі гроші в плані бізнесу.
А ось Наталія Жижченко неодноразово підтверджувала, що група постійно запрошують співати в Росію, але колектив вирішив повністю відмовитися від концертів країни-агресора. ONUKA не поїде в Росію, поки ситуація в країні не покращиться.
Нагадаємо, ONUKA зняла новий кліп в несподіваному місці.
Як повідомляла Politeka, внучка Ротару шокувала знімком на тлі Range Rover.
Також Politeka розповідала, що Вакарчук показав, з ким проводить літо.