Популярна українська виконавиця ONUKA вразила зізнанням щодо поповнення сім'ї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні нас вже четверо», - коротко говориться в повідомленні.

Як з'ясувалося пізніше, зірка народила хлопчика. Про це написав її зірковий чоловік: «Спасибі за сина».

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно саму Наталю Жижченко, а також її чоловіка Євгена Філатова. На руках зірка тримає собачку, а з-під наряду видно кругленький животик. Шанувальники зірки бурхливо відреагували на новину про поповнення сім'ї, про що свідчать коментарі під знімком.

«Вітаю!», «щирі привітання», «найкраща новина цих днів», «вітаючи», «це просто космічна радість», «Божееее», «супер, вітаю вас», - пишуть вони.

Раніше ми назвали топ українських зірок, які після агресії Росії відмовилися від поїздок у цю країну. Приміром, за словами вокалістки групи «The Hardkiss» Юлії Саніної, рішення про відмову виступів у Росії вся група прийняв одноголосно. При цьому мова йде не тільки про концертах, але і про корпоративах. У Росії великий ринок і безумовно великі гроші в плані бізнесу.

А ось Наталія Жижченко неодноразово підтверджувала, що група постійно запрошують співати в Росію, але колектив вирішив повністю відмовитися від концертів країни-агресора. ONUKA не поїде в Росію, поки ситуація в країні не покращиться.

Нагадаємо, ONUKA зняла новий кліп в несподіваному місці.

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