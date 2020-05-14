Популярная украинская исполнительница ONUKA поразила признанием о пополнении в семье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Сегодня нас уже четверо», - коротко говорится в сообщении.
Как выяснилось позже, звезда родила мальчика. Об этом написал ее звездный муж: «Спасибо за сына».
Уточним, что на опубликованном снимке видно саму Наталью Жижченко, а также ее супруга Евгения Филатова. На руках звезда держит собачку, а из-под наряда виднеется округлившийся животик. Поклонники звезды бурно отреагировали на новость о пополнении семьи, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.
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«Поздравляю!», «искренние поздравления», «лучшая новость этих дней», «поздравляя», «это просто космическая радость», «Божееее», «супер, поздравляю вас», - пишут они.
Ранее мы назвали топ украинских звезд, которые после агрессии России отказались от поездок в эту страну. К примеру, по словам вокалистки группы «The Hardkiss» Юлии Саниной, решение об отказе выступлений в России вся группа принял единогласно. При этом речь идет не только о концертах, но и о корпоративах. В России большой рынок и безусловно большие деньги в плане бизнеса.
А вот Наталья Жижченко неоднократно подтверждала, что группа постоянно приглашают петь в Россию, но коллектив решил полностью отказаться от концертов в стране-агрессору. ONUKA не поедет в Россию, пока ситуация в стране не наладится.
Напомним, ONUKA сняла новый клип в неожиданном месте.
Как сообщала Politeka, внучка Ротару шокировала снимком на фоне Range Rover.
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